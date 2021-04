Masters 1000 Miami 2021: Sinner-Hurkacz, una prima volta per due (Di domenica 4 aprile 2021) Un’attesa spasmodica, come poche altre volte è capitato. Il tennis italiano attende impaziente le ore 19.00 per la finale del Masters 1000 di Miami, che vedrà scendere in campo Jannik Sinner. L’altoatesino se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz in un ultimo atto che rappresenta una novità assoluta a questo livello, visto che nessuno dei due tennisti aveva mai raggiunto l’ultimo atto in un 1000. Ci sarà dunque una prima volta, un primo campione Masters. Una finale inaspettata sicuramente ad inizio torneo, ma che è anche la rappresentazione di un tennis che si prepara a vivere l’era senza i Big Three. La non presenza di Djokovic, Nadal e Federer ha sicuramente lasciato un vuoto di potere ed un’incertezza che il 19enne di San Candido ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Un’attesa spasmodica, come poche altre volte è capitato. Il tennis italiano attende impaziente le ore 19.00 per la finale deldi, che vedrà scendere in campo Jannik. L’altoatesino se la vedrà con il polacco Hubertin un ultimo atto che rappresenta una novità assoluta a questo livello, visto che nessuno dei due tennisti aveva mai raggiunto l’ultimo atto in un. Ci sarà dunque una, un primo campione. Una finale inaspettata sicuramente ad inizio torneo, ma che è anche la rappresentazione di un tennis che si prepara a vivere l’era senza i Big Three. La non presenza di Djokovic, Nadal e Federer ha sicuramente lasciato un vuoto di potere ed un’incertezza che il 19enne di San Candido ...

Advertising

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - chetempochefa : Complimenti a Jannik #Sinner, che a soli 19 anni batte Bautista Agut e conquista la sua prima finale in un Masters… - WeAreTennisITA : Jannik #Sinner vince! Il secondo italiano di sempre in una finale Masters 1000. - infoitsport : Domani alle ore 19 italiane in campo Jannik Sinner nella finale del torneo Masters 1000 di Miami - AlicePerin1 : RT @chetempochefa: Complimenti a Jannik #Sinner, che a soli 19 anni batte Bautista Agut e conquista la sua prima finale in un Masters 1000… -

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 A Miami si conferma la Barty E' durata poco meno di un'ora la finale femminile del Masters 1000 di Miami. Ad imporsi, come nell'ultima edizione disputata nel marzo del 2019, stata Ashleigh Barty (WTA 1), che ha centrato anche il 10o titolo in carriera sul circuito. Dopo aver vinto ...

Miami, le sorprese non finiscono: Hurkacz elimina il favorito Rublev e trova in finale l'amico Sinner Ancora una sorpresa a Miami : il polacco Hubert Hurkacz ribalta il pronostico, elimina Andrey Rublev e si qualifica per la finale del Masters 1000 dove domani - 4 aprile alle 19 - affronterà il nostro . Senza tante emozioni il match giocato nella notte italiana con il 24enne polacco, numero 37 dell'Atp, che ha liquidato con un ...

Sinner e gli altri italiani in semifinale ai Masters 1000. FOTO Sky Sport Sinner-Hurkacz oggi, Finale Masters1000 Miami: orario, tv, programma, streaming La finale del tabellone di singolare maschile del torneo Miami Open 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000) vedrà scendere in campo, oggi, anche la testa di serie numero 21 del tabellone, l'azz ...

LIVE Sinner-Hurkacz, Masters 1000 Miami in DIRETTA: finale Italia-Polonia, l’azzurro sogna l’impresa Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner ed il polacco Hubert Hurkacz, valido per la finale del torneo ATP Masters 1000 Miami 2021. Sul Grandstand ...

E' durata poco meno di un'ora la finale femminile deldi Miami. Ad imporsi, come nell'ultima edizione disputata nel marzo del 2019, stata Ashleigh Barty (WTA 1), che ha centrato anche il 10o titolo in carriera sul circuito. Dopo aver vinto ...Ancora una sorpresa a Miami : il polacco Hubert Hurkacz ribalta il pronostico, elimina Andrey Rublev e si qualifica per la finale deldove domani - 4 aprile alle 19 - affronterà il nostro . Senza tante emozioni il match giocato nella notte italiana con il 24enne polacco, numero 37 dell'Atp, che ha liquidato con un ...La finale del tabellone di singolare maschile del torneo Miami Open 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000) vedrà scendere in campo, oggi, anche la testa di serie numero 21 del tabellone, l'azz ...Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner ed il polacco Hubert Hurkacz, valido per la finale del torneo ATP Masters 1000 Miami 2021. Sul Grandstand ...