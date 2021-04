Isola Dei Famosi | fatto fuori per una regola assurda | fan sorpresi

(Di domenica 4 aprile 2021) Avrebbe dovuto partecipare all’Dei2021 ed invece è stato scartato ai provini per una presuntadel programma di Ilary Blasi Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial) Sarebbe dovuto essere il sex symbol Sossio Aruta uno dei naufraghi dell’Dei, ma il gossip sulla L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - MediasetPlay : Da Francesco Oppini faccia a faccia con una delle sue amate 'ratte' al delirio di commenti sui social! Rivedi la p… - Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - TrashCafoni : Isola dei Famosi 13: La Marcuzzi perde la testa Ancora una volta, l'unico - Blood4Opera : RT @il_Mitte: Abdullah Öcalan è uno dei fondatori del PKK e sta scontando l’ergastolo sull’isola-prigione turca di Imrali. #Berlino #curdi… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Dei

PORTOFERRAIO - Oggi, 4 Aprile, all'd'Elba sono stati registrati 5 nuovi casi positivi al Covid - 19, di cui 4 sono persone ... Prosegue da parte dell'Asl il tracciamentocontatticasi ...... figlia di Rosetta e moglie di Francesco Rifiorito, da 40 giorni anche lui imbarcato, ma stavolta sul peschereccio "Diamante", in battuta di pesca a sud dell'di Malta. Alla lontananza...TELEVISIONE Isola dei famosi, Fariba entra in studio: Elisa Isoardi sgrana gli. Daniela Martani sull'Isola dei Famosi sta vivendo momenti difficili, finita nel mirino in scontri diretti e accesissimi ...Lo Youtuber senza la sua compagna d’avventura ha deciso di fare un passo indietro e rientrare nel gruppo di naufraghi. Tra i personaggi più determinati e forti dell’Isola c’è sicuramente Gilles… Leggi ...