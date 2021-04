Incidente sulla Casilina: morti tre 20enni, erano in diretta Instagram durante l'impatto (Di domenica 4 aprile 2021) La folle corsa in macchina con gli amici, le urla, poi lo schianto. Sono morti in diretta Instagram in un terribile Incidente sulla via , a San Vittore del Lazio, Matteo Simone 19 anni, Luigi Franzese,... Leggi su leggo (Di domenica 4 aprile 2021) La folle corsa in macchina con gli amici, le urla, poi lo schianto. Sonoinin un terribilevia , a San Vittore del Lazio, Matteo Simone 19 anni, Luigi Franzese,...

