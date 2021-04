Il Papa: “È scandaloso che si continuino le guerre e si rafforzino gli arsenali durante la pandemia” (Di domenica 4 aprile 2021) “La pandemia è ancora in pieno corso, la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri; malgrado questo – ed è scandaloso – non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari”. Papa Francesco nel suo messaggio Urbi et Orbi in occasione della Pasqua lancia un messaggio di pace durante i tempi duri della pandemia del Covid-19. “Questo è lo scandalo”, ha sottolineato il pontefice riguardo alle guerre che continuano nonostante la difficile situazione sanitaria in diversi Paesi. Papa Bergoglio ha rivolto un appello affinché la comunità internazionale si adoperi per colmare i ritardi accumulati nella distribuzione dei vaccini contro il Covid e “favorirne la condivisione, specialmente con i Paesi più poveri”, nel ... Leggi su tpi (Di domenica 4 aprile 2021) “Laè ancora in pieno corso, la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri; malgrado questo – ed è– non cessano i conflitti armati e si rafforzano glimilitari”.Francesco nel suo messaggio Urbi et Orbi in occasione della Pasqua lancia un messaggio di pacei tempi duri delladel Covid-19. “Questo è lo scandalo”, ha sottolineato il pontefice riguardo alleche continuano nonostante la difficile situazione sanitaria in diversi Paesi.Bergoglio ha rivolto un appello affinché la comunità internazionale si adoperi per colmare i ritardi accumulati nella distribuzione dei vaccini contro il Covid e “favorirne la condivisione, specialmente con i Paesi più poveri”, nel ...

