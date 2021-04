Draghi | ‘È una Pasqua di rinascita? Speriamo’

(Di domenica 4 aprile 2021) CITTA’ DELLA PIEVE – E’ unadi? “Speriamo”. Così ha risposto il presidente del consiglio Mario(foto) al cronista prima di entrare nel duomo di Città della Pieve per assistere alla messa officiata dal presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti.era in compagnia della moglie Serenella e di due nipotine. Il premier, dunque, ha preso parte alla messa del cardinal Bassetti, presidente dei vescovi italiani e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, stando seduto in fondo alla cattedrale – sul lato sinistro – vicino alla porta di uscita, assieme alla moglie Serenella e alle due nipotine. In duomo erano in molti ad assistere alla celebrazione, nel rispetto del distanziamento imposto dalle norme anti-Covid. L'articolo L'Opinionista.

Perugia, 4 aprile 2021 - Mario Draghi a Città della Pieve ha assistito alla messa officiata dal cardinale Gualtiero Bassetti. Il presidente del Consiglio ha lasciato il duomo di Città della Pieve into ...