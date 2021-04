Covid | le notizie di oggi Pasqua in zona rossa | restrizioni in tutta Italia LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 4 aprile 2021) Da martedì la Penisola sarà nuovamente divisa in colori, con Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento che passano in arancione. In Campania, Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti. Per quest'ultima 'categoria', divieto anche in Piemonte, Valle d'Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Marche, Calabria e Sardegna. Ieri altri 376 decessi, il tasso di positività è al 5,9%