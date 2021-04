Coronavirus ultime notizie. Papa Francesco: «Scandaloso continuare guerre in pandemia, superare ritardi su vaccini» (Di domenica 4 aprile 2021) Italia in lockdown fino a lunedì, controlli in strada e posti di blocco per far rispettare i divieti Leggi su ilsole24ore (Di domenica 4 aprile 2021) Italia in lockdown fino a lunedì, controlli in strada e posti di blocco per far rispettare i divieti

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile - fanpage : Prima Johnson & Johnson, ora Astrazeneca. Ancora errori nella produzione dei vaccini. Cosa sta accadendo - SkyTG24 : A #Londra nelle ultime 24 ore, per la prima volta in sei mesi, non sono stati registrati decessi legati al… - PulitiElena : RT @fanpage: “Chiunque sia vaccinato può andare in negozio e dal parrucchiere senza fare alcun test” - gianpi36590925 : RT @fanpage: “Chiunque sia vaccinato può andare in negozio e dal parrucchiere senza fare alcun test” -