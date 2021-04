Ciclismo, una donna in ammiraglia: Cherie Pridham, prima a vincere da direttore sportivo (Di domenica 4 aprile 2021) «Chiamatemi Direttore sportivo e non Direttrice sportiva». Quarantanove anni e una caparbietà davvero impressionante. L’inglese Cherie Pridham è riuscita a coronare un altro sogno, quello di essere la prima donna a guidare un’ammiraglia, a fare il direttore sportivo, come preferisce, in una gara professionistica maschile di ciclismo. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 aprile 2021) «Chiamatemi Direttore sportivo e non Direttrice sportiva». Quarantanove anni e una caparbietà davvero impressionante. L’inglese Cherie Pridham è riuscita a coronare un altro sogno, quello di essere la prima donna a guidare un’ammiraglia, a fare il direttore sportivo, come preferisce, in una gara professionistica maschile di ciclismo.

