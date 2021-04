Catania, Baldini studia il piano anti età per i playoff (Di domenica 4 aprile 2021) Il Catania di Baldini è come il vino: più invecchia più diventa buono. Tre partite e tre vittoria per il nuovo allenatore che ha ottenuto 9 punti con l’usato sicuro. Il Catania con Baldini è invecchiato tra successi e gioie di una gestione tecnica avviata da circa tre settimane. La formazione rossazzurra, secondo quanto riporta il sito Transfermakt.it, ha l’età media più alta della Serie C Girone C: 28,2 anni dopo il Catanzaro (29,6), il Bari (29,2) e la Ternana (28,5). L'età media è stata calcolata attraverso i minuti in campo dei giocatori. Le concorrenti per i playoff come Juve Stabia, Palermo e Foggia hanno una media più bassa. Per il Catania numeri alla mano, il fattore età potrebbe far sentire il suo peso nello sprint per la B nei play off. Una migliore gestione delle proprie ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 aprile 2021) Ildiè come il vino: più invecchia più diventa buono. Tre partite e tre vittoria per il nuovo allenatore che ha ottenuto 9 punti con l’usato sicuro. Ilconè invecchiato tra successi e gioie di una gestione tecnica avviata da circa tre settimane. La formazione rossazzurra, secondo quanto riporta il sito Transfermakt.it, ha l’età media più alta della Serie C Girone C: 28,2 anni dopo il Catanzaro (29,6), il Bari (29,2) e la Ternana (28,5). L'età media è stata calcolata attraverso i minuti in campo dei giocatori. Le concorrenti per icome Juve Stabia, Palermo e Foggia hanno una media più bassa. Per ilnumeri alla mano, il fattore età potrebbe far sentire il suo peso nello sprint per la B nei play off. Una migliore gestione delle proprie ...

Advertising

ItaSportPress : Catania, Baldini studia il piano anti età per i playoff - - TgrSicilia : Nel #tg delle 14: calcio, vincono Catania e Palermo. La squadra di Baldini soffre ma non cede il passo al Catanzaro… - Mediagol : #Catania-Viterbese 1-0, il tris di Baldini: 'Non guardo la classifica, penso a preparare i playoff' - news_catania : #Gazzetta - #Baldini: 'Non guardiamo la classifica, prepariamo i #playoff' - LiveSicilia : Catania, Baldini: “Con la Viterbese vittoria importante” -