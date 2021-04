Bundesliga 2020 2021 | un autogol di Augustinsson regala i tre punti allo Stoccarda | Werder Brema ko

(Di domenica 4 aprile 2021) Fondamentale vittoria delloin casa contro ilnella ventisettesima giornata di. Una partita tiratissima tra due squadre di metà classifica quella della Mercedes Benz Arena, risolta nel più incredibile dei modi, vale a dire da uno sfortunatissimodiche vale i treai padroni di casa, sempre più vicini alla zona che vale le coppe europee. Con questo ko, invece, i biancoverdi non possono certo definirsi salvi e dovranno ancora lottare da qui alla fine del campionato. IL RACCONTO DEL MATCH – Partita molto equilibrata quella andata in scena nel primo posticipo della ventisettesima giornata del campionato tedesco. Loprova a fare la partita nel ...

Advertising

sportface2016 : #Bundesliga, un autogol di Augustinsson regala i tre punti allo #Stoccarda: #WerderBrema ko - bizcommunityit : Bundesliga si potrà giocare a maggio dopo interruzione per coronavirus #forex - sportface2016 : #Bundesliga, vittoria casalinga del #BorussiaMoenchengladbach contro il #Friburgo - sportface2016 : #Bundesliga Ecco gli highlights e gol di Lipsia-Bayern Monaco 0-1. Goretzka consegna ai bavaresi una porzione di… - sportface2016 : #Bundesliga Spallata del Bayern Monaco per il Meisterschale: basta il gol di Goretzka, Lipsia battuto 0-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2020

Sportface.it

13:00 Paris Saint - Germain - ASJ Soyaux Germania >/2021 15:30 Stoccarda - Werder Bremen 18:00 1. FC Union Berlin - Hertha Berlino Germania > 2./2021 13:30 SV ......00 Olympique Marseille - Dijon FCO Francia > Femminile Division 1/2021 EA Guingamp - Olympique Lyon 13:00 Paris Saint - Germain - ASJ Soyaux Germania >/2021 15:30 Stoccarda - ...Gladbach-Friburgo | Streich: “Siamo molto delusi per questa sconfitta” Gladbach-Friburgo | Streich: “Siamo molto delusi per questa sconfitta”. Così l’allenatore del Friburgo, Christian Streich, ha esp ...Lo ha dichiarato l’allenatore del Borussia Mönchengladbach, Marco Rose, ai canali ufficiali del club dopo la vittoria interna per 2-1 al Borussia Park contro il Friburgo, nona forza della Bundesliga ...