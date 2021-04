AstraZeneca, nuovo caso sospetto: muore un'insegnate a Genova (Di domenica 4 aprile 2021) Francesca Galici Al policlinico San Martino di Genova è stata avviata la procedura per la determinazione di morte cerebrale per l'insegnante di 32 anni vaccinata con AstraZeneca Ancora un caso sospetto di grave malore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca in Italia, dove è stato avviato l'iter per dichiarare la morte cerebrale di un'insegnante di 32 anni dopo la somministrazione del preparato. La donna era stata ricoverata d'urgenza nella giornata di ieri e le sue condizioni erano immediatamente apparse disperate. La donna aveva accusato il malore dopo aver ricevuto la dose di vaccino AstraZeneca lo scorso 22 marzo presso la Asl di residenza. L'insegnante aveva avuto la possibilità di ricevere il vaccino nell'ambito della campagna per l'immunizzazione dei ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 aprile 2021) Francesca Galici Al policlinico San Martino diè stata avviata la procedura per la determinazione di morte cerebrale per l'insegnante di 32 anni vaccinata conAncora undi grave malore dopo la somministrazione del vaccinoin Italia, dove è stato avviato l'iter per dichiarare la morte cerebrale di un'insegnante di 32 anni dopo la somministrazione del preparato. La donna era stata ricoverata d'urgenza nella giornata di ieri e le sue condizioni erano immediatamente apparse disperate. La donna aveva accusato il malore dopo aver ricevuto la dose di vaccinolo scorso 22 marzo presso la Asl di residenza. L'insegnante aveva avuto la possibilità di ricevere il vaccino nell'ambito della campagna per l'immunizzazione dei ...

