Amici 20, i complimenti di Marcello e Giulia ai due eliminati: la polemica (Di domenica 4 aprile 2021) Giulia e Marcello di Amici 20 hanno espresso i loro pareri sull’eliminazione del duo Tommaso-Rosa dell’ultima puntata di Amici, ma qualcosa è andato storto Mai come in questo periodo si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 4 aprile 2021)di20 hanno espresso i loro pareri sull’eliminazione del duo Tommaso-Rosa dell’ultima puntata di, ma qualcosa è andato storto Mai come in questo periodo si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Benbuette : @marcellosacchet Complimenti per le tue coreografie, le trovo nuove, fresche e coinvolgenti!! Spero di vederle anch… - ElisaDiGiacomo : Serale Amici, Maria De Filippi a Tommaso: 'Complimenti per la tua educazione e lealtà' - Lea_Sakura1 : @_iisaaabel pure aka ha avuto i complimenti dagli stadio e li hanno chiesto un duetto e leo ha avuto i complimenti… - PasquinoTp : La prima cosa buona che ha fatto #Draghi è la delega al ministro @DadoneFabiana complimenti. È ora di ricacciare ne… - FrancescoPonzin : @cvrpenoctem c'è un episodio dei Simpson su questo, con Lisa protagonista, in cui si spiega che per avere amici bis… -