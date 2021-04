Amici 20, Deddy la dice grossa: il dubbio sulla bestemmia – VIDEO (Di domenica 4 aprile 2021) Ad Amici 20 scoppia la polemica. Deddy l’avrebbe detta grossa: il dubbio sulla bestemmia pronunciata dal cantante torinese. Il VIDEO La puntata andata in onda ieri di Amici 20 ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 4 aprile 2021) Ad20 scoppia la polemica.l’avrebbe detta: ilpronunciata dal cantante torinese. IlLa puntata andata in onda ieri di20 ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

sofiapianuc : lei quando parla di deddy e dell’anello che le ha lasciato: @RosaDiGrazia1 #amici #deddyerosa - ANCHEMENOOO : @be4_trix_ Non lo fanno perché Deddy non ha la fidanzata ma perché ha bisogno di soldi, e tecnicamente deve miglior… - gioia_marzolla : RT @MaryUnaDiNoi1: CHI NON GUARDERÀ AMICI L'ANNO PROSSIMO PERCHÈ IL LIVELLO DI QUEST ANNO È STATO INCREDIBILMENTE ASSURDO DA PORTARMI A PIA… - gioia_marzolla : RT @shipper71158398: grazie per le emozioni che ci avete trasmesso in questi mesi.. grazie per i sorrisi, pianti, litigi, baci e trash che… - TommyMerlo_ : @cchvrloottee Comunque Martina e deddy perchè martina è la ballerina piu scarsa nella storia di amici e deddy perch… -