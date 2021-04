Al parco Catene di Marghera una nuova area cani

Advertising

Al parco Catene di Marghera apre una nuova area cani. Sono infatti terminati i lavori per la realizzazione della nuova area nel parco Catene a Marghera che da oggi sarà ufficialmente aperta al pubblico. Il territorio conta 7 aree tra Chirignago e Zelarino, 6 a Mestre, 3 tra Favaro Veneto e Campalto, 2 a Marghera.