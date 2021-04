Una Vita, anticipazioni spagnole: Aurelio costringe Ramon ad uccidere David (Di sabato 3 aprile 2021) Gli intrighi di Aurelio Quesada la faranno da padroni nel corso delle prossime puntate di Una Vita, come rivelano le anticipazioni spagnole. L'uomo sarà sempre più al centro delle intricate trame della soap opera iberica e deciderà di stringere il cerchio intorno a Ramon Palacios, dopo averlo convocato in privato. Quest'ultimo, dal canto suo, insieme a Fidel ha fatto di tutto per vendicare la morte di Carmen e di Antonito, deceduti nel corso del terribile attentato anarchico che ha devastato Acacias cinque anni prima, e proprio per questo Aurelio lo ricatterà. Durante il loro incontro, infatti, il Quesada andrà dritto al sodo e riferirà al Palacios di essere al corrente dei suoi movimenti extrapolitici con Fidel e non esiterà a renderli pubblici. Tuttavia, Aurelio ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 3 aprile 2021) Gli intrighi diQuesada la faranno da padroni nel corso delle prossime puntate di Una, come rivelano le. L'uomo sarà sempre più al centro delle intricate trame della soap opera iberica e deciderà di stringere il cerchio intorno aPalacios, dopo averlo convocato in privato. Quest'ultimo, dal canto suo, insieme a Fidel ha fatto di tutto per vendicare la morte di Carmen e di Antonito, deceduti nel corso del terribile attentato anarchico che ha devastato Acacias cinque anni prima, e proprio per questolo ricatterà. Durante il loro incontro, infatti, il Quesada andrà dritto al sodo e riferirà al Palacios di essere al corrente dei suoi movimenti extrapolitici con Fidel e non esiterà a renderli pubblici. Tuttavia,...

