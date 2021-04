Udinese, Gotti: 'Non sono contento, troppi errori' (Di sabato 3 aprile 2021) BERGAMO - " È stata una partita difficile , in entrambi i tempi l'Atalanta ha fatto valere le sue qualità tecniche, fisiche e atletiche, hanno spinto molto sull'acceleratore ma direi che anche se in ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 aprile 2021) BERGAMO - " È stata una partita difficile , in entrambi i tempi l'Atalanta ha fatto valere le sue qualità tecniche, fisiche e atletiche, hanno spinto molto sull'acceleratore ma direi che anche se in ...

