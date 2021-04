Totti e Ilary Blasi | in arrivo il quarto figlio? Le parole della conduttrice

Advertising

LAROMA24 : Ilary Blasi: 'L'addio di Totti? Ho cercato di aiutarlo standogli vicino, era un passaggio che doveva affrontare lui… - PagineRomaniste : #IlaryBlasi: 'L'addio di #Totti? In quel periodo ero la più lucida, ho cercato di aiutarlo standogli vicino'… - romanewseu : Ilary Blasi: “L’addio di #Totti? Ero la più lucida e gli sono stata vicina. La serie racconta bene la storia”… - forzaroma : Ilary Blasi: 'L'addio di #Totti? In quel periodo ero la più lucida, gli sono stata vicino' #ASRoma - muffvns : RT @_emmeci_: Ho amato tutto. Castellitto, Scarano, Tognazzi, Totti, Ilary. Il lato serio, il lato comico. Ti appassiona anche se il calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Ilary

ROMA - In un'intervista a La RepubblicaBlasi ha detto la sua su 'Speravo de morì prima', la serie Sky che racconta gli ultimi anni della carriera di Francesco. La fiction ha ricevuto diverse critiche, tra cui quelle di Antonio ...Di recente tornata in tv, la conduttrice fa un bilancio della sua vita privata e svela aneddoti sul marito ...Ilary Blasi a La Repubblica ha svelato dettagli sulla sua avventura come conduttrice de L'Isola dei Famosi: ecco le sue parole.Di recente tornata in tv, la conduttrice fa un bilancio della sua vita privata e svela aneddoti sul marito Francesco ...