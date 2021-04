Testa di maiale inviata al patron della Sambenedettese

Advertising

Venerdì, nel preparatita di questo derby marchigiano contro il Matelica, unadiè stata lasciata nei pressi dell'abitazione del patron Serafino, che da ottobre non riesce a corrispondere ...Lega Pro prende le distanze e condanna fermamente il grave gesto di intimidazione nei confronti del patron della Sambenedettese Domenico Serafino, al quale è stata recapitata unadidi fronte alla propria abitazione. "È un atto ignobile, che non può essere tollerato in nessuna situazione" dichiara Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro. "Profondo è il ...Lega Pro prende le distanze e condanna fermamente il grave gesto di intimidazione nei confronti del patron della Sambenedettese Domenico Serafino, al quale è stata recapitata una testa di maiale di ...Diretta Matelica Sambenedettese. Streaming video e tv del match valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C ...