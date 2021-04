Siderurgico di Taranto: Arcelor Mittal, serie tv con Sabrina Ferilli non all’origine della sospensione di lavoratori Provvedimenti non per commenti alla fiction ma "per aver denigrato l’azienda stessa e il suo management" (Di sabato 3 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Arcelor Mittal Italia: Arcelor Mittal Italia riconosce e rispetta la rilevanza artistica e sociale dell’industria del cinema e della televisione, così come di ogni altra forma di espressione artistica e culturale. In merito alle notizie circolate sulla stampa e in rete in queste ore, riguardanti la contestazione disciplinare e sospensione cautelativa di due dipendenti dello stabilimento Siderurgico di Taranto, si precisa che tali Provvedimenti sono stati adottati non per aver commentato la fiction “Svegliati amore mio”, ma per aver denigrato l’azienda stessa e il suo management, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 3 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso daItalia:Italia riconosce e rispetta la rilevanza artistica e sociale dell’industria del cinema etelevisione, così come di ogni altra forma di espressione artistica e culturale. In merito alle notizie circolate sulla stampa e in rete in queste ore, riguardanti la contestazione disciplinare ecautelativa di due dipendenti dello stabilimentodi, si precisa che talisono stati adottati non percommentato la“Svegliati amore mio”, ma pere il suo, ...

