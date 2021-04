Serie C, Teramo-Turris: le ultime su formazioni e dove vederla (Di sabato 3 aprile 2021) Teramo-Turris è l’interessante sfida playoff della 34esima giornata del Girone C di Serie C. Allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di oggi. Il momento del Teramo Continua il periodo altalenante dei padroni di casa: dopo 4 partite di fila da imbattuti fra febbraio e marzo, la squadra di mister Paci nelle ultime 3 giornate è andata incontro ad altrettante sconfitte (contro Ternana, Virtus Francavilla e Vibonese). I 42 punti in classifica pongono gli abruzzesi all’ottavo posto tallonati da Casertana e Palermo (rispettivamente a -1 e -2) che devono ancora giocare dei recuperi. Davanti Catania e Juve Stabia sembrano definitivamente scappate, mentre il Foggia a 47 appare ancora come un obiettivo ancora possibile. Per lanciarsi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021)è l’interessante sfida playoff della 34esima giornata del Girone C diC. Allo stadio Gaetano Bonolis diil fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di oggi. Il momento delContinua il periodo altalenante dei padroni di casa: dopo 4 partite di fila da imbattuti fra febbraio e marzo, la squadra di mister Paci nelle3 giornate è andata incontro ad altrettante sconfitte (contro Ternana, Virtus Francavilla e Vibonese). I 42 punti in classifica pongono gli abruzzesi all’ottavo posto tallonati da Casertana e Palermo (rispettivamente a -1 e -2) che devono ancora giocare dei recuperi. Davanti Catania e Juve Stabia sembrano definitivamente scappate, mentre il Foggia a 47 appare ancora come un obiettivo ancora possibile. Per lanciarsi ...

