Sardine da ridere: Santori si propone come sindaco di Bologna, un sondaggio lo stronca (Di sabato 3 aprile 2021) In qualche modo le Sardine cercano spazi per fare politica, per mettersi in evidenza, nel terrore – più che giustificato – che vengano frettolosamente dimenticati. Non basta l’anti-salvinismo per fare politica e se ne stanno accorgendo, a proprie spese, anche i ragazzotti bolognese che scalpitano provando ad agganciare il Pd a scapito dei grillini, loro pallide fotocopie politiche. L’ultima tentazione del leader della Sardine, Mattia Santori, è quella di candidarsi a sindaco di Bologna. Peccato che un sondaggio lo stronchi. Santori e il sondaggio sulla candidatura a sindaco di Bologna Mattia Santori aveva lasciato capire, qualche giorno fa, intervistato dal Foglio, di essere pronto a candidarsi a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 aprile 2021) In qualche modo lecercano spazi per fare politica, per mettersi in evidenza, nel terrore – più che giustificato – che vengano frettolosamente dimenticati. Non basta l’anti-salvinismo per fare politica e se ne stanno accorgendo, a proprie spese, anche i ragazzotti bolognese che scalpitano provando ad agganciare il Pd a scapito dei grillini, loro pallide fotocopie politiche. L’ultima tentazione del leader della, Mattia, è quella di candidarsi adi. Peccato che unlo stronchi.e ilsulla candidatura adiMattiaaveva lasciato capire, qualche giorno fa, intervistato dal Foglio, di essere pronto a candidarsi a ...

Advertising

SecolodItalia1 : Sardine da ridere: Santori si propone come sindaco di Bologna, un sondaggio lo stronca - giancarlomorc : @lasoncini Io ho comprato e letto il libro, è stupendo, e mi ha fatto anche ridere di gusto, per esempio nella part… - Michele04254023 : @LegaSalvini Letta e le sardine fanno solo ridere - Maurizio1812 : Quanto manca la convivialità! Mangiare, bere e ridere insieme. Passare il sabato sera imbottigliati come sardine in… - Filocre1 : Il Fatto di Travaglio pubblica il sondaggio di Ipsos secondo il quale Letta ed il passante/Premier vengono preferit… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardine ridere Enrico Letta tra compensanzioni psicologiche e ritorno all'antico - di Giancarlo Infante Invece, veniamo a sapere che è partito dalle Sardine. Bene, se sarà solo un inizio per avviare il ... cosa che francamente fa scompisciare dal ridere, non serva in realtà a compensare il ritrovarsi in ...

Crosetto: Scanzi? Una Luccarelli che ce l'ha fatta. La squadra di chi può si allarga a Morra... ... per carità) in grado di raccontarla, facendo ridere dei suoi vizi, c'è spazio anche per i Senatori.di deputati e di senatori sono entrati in parlamento per 'Aprirlo come una scatola di sardine', e ...

Sardine da ridere: Santori si propone come sindaco di Bologna, un sondaggio lo... Il Secolo d'Italia Mozambico: Pam assiste le vittime dell'offensiva jihadista a Palma Il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite sta lavorando 24 ore su 24 per assistere le persone bisognose a seguito ...

Invece, veniamo a sapere che è partito dalle. Bene, se sarà solo un inizio per avviare il ... cosa che francamente fa scompisciare dal, non serva in realtà a compensare il ritrovarsi in ...... per carità) in grado di raccontarla, facendodei suoi vizi, c'è spazio anche per i Senatori.di deputati e di senatori sono entrati in parlamento per 'Aprirlo come una scatola di', e ...Il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite sta lavorando 24 ore su 24 per assistere le persone bisognose a seguito ...