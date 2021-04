Roma, carabinieri interrompono festa al centro ippico (Di sabato 3 aprile 2021) A Roma, i carabinieri hanno interrotto un party organizzato presso il centro ippico a causa delle numerose violazioni delle norme anti-Covid riscontrate. Roma, party al centro ippico: multe per violazione delle norme anti-Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 3 aprile 2021) A, ihanno interrotto un party organizzato presso ila causa delle numerose violazioni delle norme anti-Covid riscontrate., party al: multe per violazione delle norme anti-Covid su Notizie.it.

