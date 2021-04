Rischio nevicate e gelo tardivo subito dopo Pasqua

(Di sabato 3 aprile 2021) Possente discesa d’aria artica potrebbe coinvolgere l’Italia la prossima settimana, apportando una frustata di maltempo invernale e. Il meteo che ci aspetta in questa prima parte d’aprile è davvero incredibile, da montagne russe. Presto dovremo di nuovo fare i conti con freddo, maltempo e ritorno dell’inverno con

Ultime Notizie dalla rete : Rischio nevicate

iLMeteo.it

Vi avevamo preannunciato l'altonubifragi e grandinate, così è stato e così sarà. Durante ... Ciononostante ci aspettiamo abbondantissimesui versanti nord dell'arco alpino, delle ...... ma all' orizzonte c'è il fortedel ritorno a condizioni meteo più invernali . L'alta ... Già a partire dalla prossima notte il calo termico favorirà debolisull'Appennino centrale e ...Brusco calo termico su tutta Italia da martedì. La nuova settimana sarà fredda e instabile a causa di un'altra irruzione di aria artica che riporterà persino la neve fino a quo ...Prossima settimana dalle caratteristiche invernali Colpo di coda dell'Inverno. E' questa la novità di oggi in vista della prossima settimana a causa di un'irruzione di una massa d'aria gelida in disce ...