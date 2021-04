Quasi 50 kg di droga e denaro in casa, 4 arrestati a Modena (Di sabato 3 aprile 2021) Quattro arresti - con l'accusa di traffico di droga - il rinvenimento di 44,5 chilogrammi di stupefacente e oltre 163.000 euro nascosti in casa. Questo il bilancio di una operazione condotta stamane ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) Quattro arresti - con l'accusa di traffico di- il rinvenimento di 44,5 chilogrammi di stupefacente e oltre 163.000 euro nascosti in. Questo il bilancio di una operazione condotta stamane ...

Barista arrestato, indebitato per il lockdown si dà allo spaccio/ 'Ero disperato!' Un barista di Torino si è dato allo spaccio di droga per mantenere la sua famiglia. L'uomo, un 60enne che dal gennaio del 2006, dopo una condanna ... quasi sempre con la serranda abbassata negli ultimi ...

Venti chili di eroina: lei viene arrestata, lui fugge Quasi 20 chili di eroina rinvenuti e sequestrati in un casale: una donna arrestata della Polizia di Stato. Il marito in fuga. Maxi sequestro di droga eseguito dagli agenti del Commissariato di Grottag ...

