Pisa – Lecce, in Tv e formazioni (Di sabato 3 aprile 2021) La 32esima giornata del campionato di Serie B è già alle porte. Sì, perchè il prossimo turno di cadetteria si giocherà infrasettimanalmente. Pisa – Lecce è una delle sfide in programma. L’Arena Garibaldi ospiterà il match lunedì 5 aprile alle 15.00, sarà possibile seguirlo sui canali DAZN. Il post – partita di Lecce – Salernitana Pisa – Lecce, come si presentano le squadre? Pisa e Lecce si presentano a questa giornata con due situazioni diverse alle spalle. I padroni di casa si trovano a metà classifica, più precisamente all’undicesimo posto con 40 punti. Gli ospiti invece occupano la seconda posizione a quota 55 punti e non hanno intenzione di perdere nulla per strada. Gli ultimi risultati ottenuti dal Pisa sono stati altalenanti: due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) La 32esima giornata del campionato di Serie B è già alle porte. Sì, perchè il prossimo turno di cadetteria si giocherà infrasettimanalmente.è una delle sfide in programma. L’Arena Garibaldi ospiterà il match lunedì 5 aprile alle 15.00, sarà possibile seguirlo sui canali DAZN. Il post – partita di– Salernitana, come si presentano le squadre?si presentano a questa giornata con due situazioni diverse alle spalle. I padroni di casa si trovano a metà classifica, più precisamente all’undicesimo posto con 40 punti. Gli ospiti invece occupano la seconda posizione a quota 55 punti e non hanno intenzione di perdere nulla per strada. Gli ultimi risultati ottenuti dalsono stati altalenanti: due ...

