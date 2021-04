Pagelle Benevento-Parma 2-2 | voti | tabellino | ammonizioni e gol Serie A 2020 2021

(Di sabato 3 aprile 2021) Ile le nostreconcernenti, incontro valevole per la ventinovesima giornata della. I campani hanno trovato il gol del vantaggio al 24?, con un tap-in decisivo di Glik, leader carismatico dei campani: 1-0 potenzialmente letale. Ilha provato a reagire con veemenza, grazie alle iniziative di Gervinho, sebbene non sia arrivato alcun gol entro i primi 45?. Botta e risposta tra Kurtic e Ionita, a inizio secondo tempo, con Man a decidere la contesa allo scadere (88?). Pareggio che accontenta entrambe le compagini, per l’evoluzione specifica della sfida, sebbene ilavesse bisogno di una potenzialmente preziosa vittoria. Man ha salvato gli emiliani, ma forse non la stagione ...

