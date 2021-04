Nuoto, Benedetta Pilato vince i 50 rana senza il tempone: 3 decimi sopra il record italiano (Di sabato 3 aprile 2021) Non arriva il tempone per Benedetta Pilato nella Finale dei 50 metri rana ai Campionati Italiani Assoluti. La pugliese si è imposta con con il buon crono di 29.91, ma è rimasta tre decimi sopra il suo record nazionale. La 16enne aveva sfiorato il personale in mattinata, spingendosi ad appena un centesimo dal 29.61 siglato lo scorso 20 dicembre proprrio nella vasca di Riccione. L’azzurra, già qualificata alle Olimpiadi di Tokyo, era reduce dal secondo posto di ieri sulla doppia distanza, nella gara al cardiopalma vinta da Martina Carraro. Benedetta Pilato porta a casa il tricolore, ma lo fa senza un riscontro di lusso, come invece sperava di fare. A incidere è stata una partenza non brillantissima: l’uscita dal ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Non arriva ilpernella Finale dei 50 metriai Campionati Italiani Assoluti. La pugliese si è imposta con con il buon crono di 29.91, ma è rimasta treil suonazionale. La 16enne aveva sfiorato il personale in mattinata, spingendosi ad appena un centesimo dal 29.61 siglato lo scorso 20 dicembre proprrio nella vasca di Riccione. L’azzurra, già qualificata alle Olimpiadi di Tokyo, era reduce dal secondo posto di ieri sulla doppia distanza, nella gara al cardiopalma vinta da Martina Carraro.porta a casa il tricolore, ma lo faun riscontro di lusso, come invece sperava di fare. A incidere è stata una partenza non brillantissima: l’uscita dal ...

