"Non sospendere tassa di soggiorno", la richiesta di sette albergatori salernitani (Di domenica 4 aprile 2021) di Erika Noschese Non sospendere la tassa di soggiorno e creare un meccanismo di sostegno alle imprese. È la richiesta che sette albergatori della città di Salerno hanno avanzato all'amministrazione comunale, attraverso una lettera indirizzata al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Portavoce dell'iniziativa l'imprenditore Antonio Ilardi, titolare del Polo Nautico che martedì mattina incontrerà il primo cittadino per trovare soluzioni e discutere delle istanze presentate dagli albergatori che chiedono di destinare il 50% della tassa di sostegno come fondo sostegno locale per le strutture ricettive. "Se un albergo ha 100 ospiti, guadagnerebbe 300 euro dalla tassa di soggiorno e si vedrebbe destinato 150 euro dal fondo ...

