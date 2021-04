Marche in zona arancione, da mercoledì tornano in classe anche gli studenti delle Superiori (Di sabato 3 aprile 2021) ANCONA - Marche in zona arancione Covid, da mercoledì dovrebbero tornare in classe almeno una parte degli studenti delle scuole Superiori. Gli assessori regionali all'Istruzione Giorgia Latini e ai ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 3 aprile 2021) ANCONA -inCovid, dadovrebbero tornare inalmeno una parte degliscuole. Gli assessori regionali all'Istruzione Giorgia Latini e ai ...

Mov5Stelle : Arriva una buona notizia per le realtà produttive della Zona Franca Urbana, istituita nei Comuni del Lazio, dell’Um… - nancysperandeo : RT @riktroiani: ++ Il ministro #Speranza ha firmato le ordinanze per il passaggio di colore dopo #Pasqua. I cambiamenti: Marche, Veneto e B… - CiccioniSe : RT @riktroiani: ++ Il ministro #Speranza ha firmato le ordinanze per il passaggio di colore dopo #Pasqua. I cambiamenti: Marche, Veneto e B… - mirella2spa : RT @riktroiani: ++ Il ministro #Speranza ha firmato le ordinanze per il passaggio di colore dopo #Pasqua. I cambiamenti: Marche, Veneto e B… - riktroiani : ++ Il ministro #Speranza ha firmato le ordinanze per il passaggio di colore dopo #Pasqua. I cambiamenti: Marche, Ve… -