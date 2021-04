Lo sapevate che i nostri dispositivi connessi parlano continuamente con i loro produttori?

(Di sabato 3 aprile 2021) (a cura di G. Scorza) Google contesta il metodo e i risultati della ricerca, ma un ricercatore del Trinity College di Dublino sostiene che gli smartphone che utilizzano un sistema operativo Android trasmettono appunto a Google venti volte più dati di quelli che gli smartphone che utilizzano un sistema operativo IOS inviano a Apple. Ma che lo studio sia o meno attendibile cambia poco. Il punto da tenere a mente è che il più inseparabile tra gli accessori di ciascuno di noi parlacon il suo produttore, a prescindere da quello che noi gli si chiede di fare. In media ogni quattro, cinque minuti ismartphone, che siano Android o IOS, chiamano – senza che noi glielo si chieda e, probabilmente, salvo eccezioni, senza che noi lo si sappia per davvero – Google e Apple per trasmettere a queste ultime una montagna di dati e informazioni più o ...

Advertising

UffiziGalleries : #1aprile Un #pescedAprile d'eccezione! È lo 'sparus dentex' (dentice) disegnato da #Ligozzi in matita nera e temper… - teatrolafenice : ?? Un'arteria fondamentale del commercio di tutto il mondo, questo abbiamo appreso ancor più del Canale di Suez. Sap… - ricpuglisi : Lo sapevate che l'Oriana Fallaci 2.0 è anche epidemiologa? - eErgaOmnes : RT @mazzettam: Lo sapevate che Bill Gates è (anche) il più grande proprietario terriero degli Stati Uniti? - WCostituzione : @mazzettam Certo, lo sapevate che è anche il più grande 'proprietario' dell'OMS che stabilisce i protocolli sanitar… -

Ultime Notizie dalla rete : sapevate che

L'HuffPost

... secondo la stessa ricerca, solo negli Stati Uniti, solo Google, raccoglierebbe ogni dodici ore, attraverso questa dinamica, più o meno 1.3 Terabyte di informazioni, per intenderci, significa più ...Lopotete utilizzarla anche come impacco prima di lavare i capelli? In questo modo mentre si lavora al computer a causa del forzato smartworking o si guarda una serie Tv potete tenerla ...Le anticipazioni che circolano in rete, fanno sapere che uno dei ragazzi della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha dovuto lasciare la gara tra lo stupore generale.Puntata n. 18 del podcast di Guido Scorza, componente del collegio del Garante della Privacy. Oggi si parla dei "rapporti" (perfettamente leciti) tra i nostri smartphone e le aziende che li hanno prod ...