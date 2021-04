LIVE Italia-Svezia 2-0, Mondiali curling 2021 in DIRETTA: gli azzurri sono in vantaggio dopo tre end! (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.03 Arman blocca il gioco svedese andando a freezare ancora. 23.02 Il canovaccio dell’end è questo: Arman si poggia alla svedese e Wranaa va a baciare la stone Italiana: casa intasatissima, e non siamo ancora a metà end. 23.01 Prova a freezare Sundgren, che piazza la stone sul bottone incollata a quella Italiana. 23.00 Ottima la prima stone di Giovanella, che poi piazza la guardia. 22.55 Fine terzo end. Italia-Svezia 2-0. 22.54 Così è: Edin sceglie di tenere la mano e tentare di portare a casa qualcosa di più nel quarto end. 22.53 Retornaz con un’abile promozione spazza via la stone svedese. Probabile che l’end si concluda con un nulla di fatto. 22.52 Eriksson riesce a raddrizzare la situazione e salvare l’end per gli svedesi. 22.50 Gran ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.03 Arman blocca il gioco svedese andando a freezare ancora. 23.02 Il canovaccio dell’end è questo: Arman si poggia alla svedese e Wranaa va a baciare la stonena: casa intasatissima, e non siamo ancora a metà end. 23.01 Prova a freezare Sundgren, che piazza la stone sul bottone incollata a quellana. 23.00 Ottima la prima stone di Giovanella, che poi piazza la guardia. 22.55 Fine terzo end.2-0. 22.54 Così è: Edin sceglie di tenere la mano e tentare di portare a casa qualcosa di più nel quarto end. 22.53 Retornaz con un’abile promozione spazza via la stone svedese. Probabile che l’end si concluda con un nulla di fatto. 22.52 Eriksson riesce a raddrizzare la situazione e salvare l’end per gli svedesi. 22.50 Gran ...

Advertising

UNICEF_Italia : “Buongiorno vita” il titolo del nuovo singolo del nostro Goodwill Ambassador @ilveroUltimo, e dell’evento in stream… - rtl1025 : ?? “Se un uomo che porta la divisa tradisce il paese deve essere punito. Ci sono regioni d’Italia che si sono sbracc… - PianetaBasketIT : Coppa Italia LNP – @apudine passeggia su Scafati e vola in finale 72-51 - lolaortizalez : RT @waleekaty: Ylenia che era stata in Italia tante volte noi fans già si sapeva ancor prima di queste interviste. Ricordo che l'anno scors… - TheFutu67744638 : RT @rtl1025: ?? “Se un uomo che porta la divisa tradisce il paese deve essere punito. Ci sono regioni d’Italia che si sono sbracciate per in… -