Juventus, Paratici e Nedved non perdonano: l’ammenda per Dybala è esorbitante (Di sabato 3 aprile 2021) Il club bianconero non perdona.Juventus, festa con 10 persone per McKennie, Dybala e Arthur: rischiano denuncia per resistenza a pubblico ufficialeLa Juventus si è espressa intransigente al comportamento dei propri tesserati. Paulo Dybala, Weston McKennie e Arthur sono stati accusati di aver tenuto una festa a casa del centrocampista americano classe 98' e, pertanto, la dirigenza bianconera non ha lasciato indugi sulla posizione presa in modo deciso e coinciso. L'aria di derby della Mole non sarebbe servita a scalfire l'ammenda per i tre tesserati bianconeri e neanche le scuse dell'ex jolly offensivo del Palermo tramite il proprio account ufficiale Instagram.Juventus, le scuse di Dybala: la versione dell’ex Palermo dopo la “festa” a casa di McKennieSecondo quanto infatti riportato dal ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 aprile 2021) Il club bianconero non perdona., festa con 10 persone per McKennie,e Arthur: rischiano denuncia per resistenza a pubblico ufficialeLasi è espressa intransigente al comportamento dei propri tesserati. Paulo, Weston McKennie e Arthur sono stati accusati di aver tenuto una festa a casa del centrocampista americano classe 98' e, pertanto, la dirigenza bianconera non ha lasciato indugi sulla posizione presa in modo deciso e coinciso. L'aria di derby della Mole non sarebbe servita a scalfire l'ammenda per i tre tesserati bianconeri e neanche le scuse dell'ex jolly offensivo del Palermo tramite il proprio account ufficiale Instagram., le scuse di: la versione dell’ex Palermo dopo la “festa” a casa di McKennieSecondo quanto infatti riportato dal ...

