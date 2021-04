Il numero di europei a rischio di povertà lavorativa è aumentato del 12% (Di sabato 3 aprile 2021) Pubblicato originariamente sullo European data journalism network Secondo la Confederazione europea dei sindacati (CES), il numero di lavoratori poveri è aumentato negli ultimi nove anni nella maggior parte degli Stati membri dell’UE. Tra il 2010 e il 2019, la percentuale dei lavoratori poveri secondo Eurostat è aumentata in 16 paesi. Questa crescita è in media del 12% ed è più forte in Ungheria (58%), Regno Unito (51%) ed Estonia (43%). La percentuale di lavoratori a rischio di povertà lavorativa è in media del 9,4% nell’Unione Europea e la più alta in Lussemburgo (13,5%), Spagna (12,7%), Italia (12,2%) e Portogallo (10,8%). Questo fenomeno colpisce in particolare i giovani, i lavoratori migranti e i lavoratori part-time. In risposta a ciò, la CES propone che la direttiva sul salario minimo proposta ... Leggi su linkiesta (Di sabato 3 aprile 2021) Pubblicato originariamente sullo European data journalism network Secondo la Confederazione europea dei sindacati (CES), ildi lavoratori poveri ènegli ultimi nove anni nella maggior parte degli Stati membri dell’UE. Tra il 2010 e il 2019, la percentuale dei lavoratori poveri secondo Eurostat è aumentata in 16 paesi. Questa crescita è in media del 12% ed è più forte in Ungheria (58%), Regno Unito (51%) ed Estonia (43%). La percentuale di lavoratori adiè in media del 9,4% nell’Unione Europea e la più alta in Lussemburgo (13,5%), Spagna (12,7%), Italia (12,2%) e Portogallo (10,8%). Questo fenomeno colpisce in particolare i giovani, i lavoratori migranti e i lavoratori part-time. In risposta a ciò, la CES propone che la direttiva sul salario minimo proposta ...

