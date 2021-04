Giro delle Fiandre 2021: il percorso e tutti i muri. Decisivi Oude Kwaremont e Paterberg (Di sabato 3 aprile 2021) Il Giro delle Fiandre 2021 si snoderà lungo un percorso di 255 chilometri, che da Anversa porta a Oudenaarde, ricco, come al solito, di muri in pavé. La prima asperità verrà affrontata al chilometro 101 e si tratta del Katteberg. Successivamente, venti chilometri più tardi, il gruppo scalerà, per la prima volta, l’Oude Kwaremont. Tra il chilometro 131 e il chilometro 165, la gara entrerà nel vivo e il gruppo troverà, nell’ordine, Kortekeer, Eikenberg, Wolvenberg, Molenberg, Marlboroughstraat, Berendries e Valkenberg. Da qui inizieranno dieci chilometri senza muri che portano all’imbocco del Berg Ten Houte. Immediatamente dopo quest’ascesa, i corridori dovranno affrontare anche il Kanarieberg. Al chilometro 200 sarà ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Ilsi snoderà lungo undi 255 chilometri, che da Anversa porta anaarde, ricco, come al solito, diin pavé. La prima asperità verrà affrontata al chilometro 101 e si tratta del Katteberg. Successivamente, venti chilometri più tardi, il gruppo scalerà, per la prima volta, l’. Tra il chilometro 131 e il chilometro 165, la gara entrerà nel vivo e il gruppo troverà, nell’ordine, Kortekeer, Eikenberg, Wolvenberg, Molenberg, Marlboroughstraat, Berendries e Valkenberg. Da qui inizieranno dieci chilometri senzache portano all’imbocco del Berg Ten Houte. Immediatamente dopo quest’ascesa, i corridori dovranno affrontare anche il Kanarieberg. Al chilometro 200 sarà ...

