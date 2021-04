[Drusilla Gucci, chi sono e cosa fanno i potenti e ricchi genitori (Di sabato 3 aprile 2021) Protagonista de L’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci sta sorprendendo i telespettatori, candidandosi tra le migliori di questa edizione del programma. Ma sapete chi sono i genitori? Ecco alcune curiosità sulla naufraga. I genitori di Drusilla Gucci Da vera outsider a protagonista de L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi. Cognome importantissimo, simbolo di eleganza e moda nel mondo, Drusilla Gucci sta stupendo e conquistando il grande pubblico televisivo di Canale 5. Ma sapete chi sono i genitori della neo naufraga del reality? Drusilla è figlia di Stefania e Umberto Gucci, pronipote della nota maison di moda fiorentina, ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 3 aprile 2021) Protagonista de L’Isola dei Famosi,sta sorprendendo i telespettatori, candidandosi tra le migliori di questa edizione del programma. Ma sapete chi? Ecco alcune curiosità sulla naufraga. IdiDa vera outsider a protagonista de L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi. Cognome importantissimo, simbolo di eleganza e moda nel mondo,sta stupendo e conquistando il grande pubblico televisivo di Canale 5. Ma sapete chidella neo naufraga del reality?è figlia di Stefania e Umberto, pronipote della nota maison di moda fiorentina, ...

nalalamou : 'E ricorda che tu sei il mio unicorno in un mondo dove non esiste più la magia.' La madre di Drusilla Gucci a Drusilla Gucci #isola - lazzari_mets : Drusilla Gucci - Marco_p3 : Drusilla Gucci sognando di collezionare anche le ossa di Patrizia, cugina di suo padre, nel film House of Gucci… - infoitcultura : UBERTO, PADRE DRUSILLA GUCCI/ 'Non sono scomparso, sono sempre con te!' - star46843 : Drusilla Gucci: a me piace tanto. Con la sua stramba personalità,con questa sua impostazione cuoriosa. Un personaggio fuori dal comune. -