Casertana-Palermo 1-3: Lucca show al Pinto! La tripletta del bomber esalta i rosa, Cuppone firma il gol dei campani. Commento primo tempo (Di sabato 3 aprile 2021) L'incognita legata al lungo stop forzato, figlio delle due gare rinviate causa Covid, la voglia di tornare a vincere e convincere, rilanciando le proprie ambizioni. Il Palermo di Giacomo Filippi vuole imboccare il sentiero maestro, destinazione playoff, con la ferma intenzione di stupire e giocarsi al meglio le proprie chances.Il nuovo allenatore rosanero conia un lineare 3-4-2-1, sistema di gioco su cui ha lavorato alacremente e con massima cura dei dettagli nelle ultime settimane, al fine di esaltare peculiarità e attitudini dei calciatori a disposizione.La Casertana di Guidi è compagine quadrata e temibile, diretta concorrente della formazione rosanero nella corsa alla conquista di un posto al sole nella zona nobile della graduatoria.Pelagotti tra i pali, Accardi, Palazzi e Somma a comporre il ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 aprile 2021) L'incognita legata al lungo stop forzato, figlio delle due gare rinviate causa Covid, la voglia di tornare a vincere e convincere, rilanciando le proprie ambizioni. Ildi Giacomo Filippi vuole imboccare il sentiero maestro, destinazione playoff, con la ferma intenzione di stupire e giocarsi al meglio le proprie chances.Il nuovo allenatorenero conia un lineare 3-4-2-1, sistema di gioco su cui ha lavorato alacremente e con massima cura dei dettagli nelle ultime settimane, al fine dire peculiarità e attitudini dei calciatori a disposizione.Ladi Guidi è compagine quadrata e temibile, diretta concorrente della formazionenero nella corsa alla conquista di un posto al sole nella zona nobile della graduatoria.Pelagotti tra i pali, Accardi, Palazzi e Somma a comporre il ...

rep_palermo : Calcio, serie C: Casertana - Palermo 1-3 [di Valerio Tripi] [aggiornamento delle 14:09] - ILOVEPACALCIO : LIVE #CASERTANAPALERMO 1-3, 54': ancora pericolosi i rosa con un destro da fuori di #Santana - ILOVEPACALCIO : LIVE #CASERTANAPALERMO 1-3, 47': altro cambio per i rosa. #Broh al posto di #Luperini - ILOVEPACALCIO : LIVE #CASERTANAPALERMO 1-3: le squadre tornano in campo per il secondo tempo ? - bennygiardina : Si riparte, Filippi inserisce Marconi per Odjer e avanza Palazzi in mediana. #Casertana 1-3 #Palermo -