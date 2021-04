Cagliari-Verona, le formazioni ufficiali (Di sabato 3 aprile 2021) Il Cagliari cerca di inserirsi nella corsa salvezza, cercando punti preziosi contro un Verona a ridosso dalla zona Europa. Queste le formazioni ufficiali della sfida della Sardegna Arena: Cagliari (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan; Zappa, Nandez, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Cerri. All.: Semplici. HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All.: Juric. Foto: Sito uff. Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Ilcerca di inserirsi nella corsa salvezza, cercando punti preziosi contro una ridosso dalla zona Europa. Queste ledella sfida della Sardegna Arena:(3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan; Zappa, Nandez, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Cerri. All.: Semplici. HELLAS(3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All.: Juric. Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

