Bologna-Inter, Mihajlovic: “Fatto meglio di loro. Giocato fino all’ultimo” (Di sabato 3 aprile 2021) Sinisa Mihajlovic al termine di Bologna-Inter, match della 29a giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, al termine del match perso per 1 a 0 contro l’Inter, e valevole per la decima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio Dall’Ara ai microfoni di Sky Sport. “Anche oggi si è visto che abbiamo avuto occasioni, con Soriano, Orsolini, Sansone, Svanberg… E siamo riusciti a sbagliarle tutte – si rammarica il tecnico del Bologna -. loro in una mezza occasione l’hanno buttata dentro. Giocando contro queste squadre poi diventa impossibile, ma penso che abbiamo Fatto meglio dell’Inter, giocandocela ... Leggi su intermagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Sinisaal termine di, match della 29a giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore delSinisa, al termine del match perso per 1 a 0 contro l’, e valevole per la decima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio Dall’Ara ai microfoni di Sky Sport. “Anche oggi si è visto che abbiamo avuto occasioni, con Soriano, Orsolini, Sansone, Svanberg… E siamo riusciti a sbagliarle tutte – si rammarica il tecnico del-.in una mezza occasione l’hanno buttata dentro. Giocando contro queste squadre poi diventa impossibile, ma penso che abbiamodell’, giocandocela ...

Advertising

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in viaggio verso Bologna a bordo del #trenoufficiale ?????? @LeFrecce #BolognaInter #ForzaInter - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Oggi in campo a Bologna con la maglia Away! ?? #BolognaInter ???? #FORZAINTER - FBiasin : A 10 partite dalla fine 'giocare bene' conta relativamente; a 10 partite dalla fine conta la solidità, soprattutto… - STOCALCIO1 : ???? Classifica #SerieA: Inter 68 * Milan 60 Atalanta 58 Juventus 56 * Napoli 56 * Lazio 52 * Roma 51 Verona 41 Sas… - AntoLoguercio : RT @CucchiRiccardo: Il #Bologna si batte bene, ma l'#Inter capitalizza il gol siglato da #Lukaku nel primo tempo. 9°vittoria consecutiva, 8… -