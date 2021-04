Bologna-Inter 0-1, basta Lukaku: Tabellino e Highlights (Di sabato 3 aprile 2021) Segna il belga al 31?, poi i nerazzurri sono capaci di resistere all’assalto degli emiliani. Conte a +8 Bologna-Inter: Tabellino e Highlights Bologna-Inter 0-1, Cronaca, Tabellino ed Highlights Bologna-Inter: Tabellino e Highlights – L’Inter di Antonio Conte ha un’altra ottima chance per allungare ulteriormente in classifica rispetto a tutte le rivali. I pareggi di Milan e Juventus, rispettivamente contro Sampdoria e Torino, permettono ai nerazzurri di guadagnare ulteriore terreno a dieci gare dalla fine in caso di vittoria sul Bologna di Sinisa Mihajlovic al Dall’Ara. Una partita che potrebbe essere meno facile del previsto e nella quale ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 aprile 2021) Segna il belga al 31?, poi i nerazzurri sono capaci di resistere all’assalto degli emiliani. Conte a +80-1, Cronaca,ed– L’di Antonio Conte ha un’altra ottima chance per allungare ulteriormente in classifica rispetto a tutte le rivali. I pareggi di Milan e Juventus, rispettivamente contro Sampdoria e Torino, permettono ai nerazzurri di guadagnare ulteriore terreno a dieci gare dalla fine in caso di vittoria suldi Sinisa Mihajlovic al Dall’Ara. Una partita che potrebbe essere meno facile del previsto e nella quale ...

