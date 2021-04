Bimbo di 2 anni si chiude dentro a una stanza, il terrore dei genitori: salvato dai vigili del fuoco (Di sabato 3 aprile 2021) Brutta avventura ma a lieto fine a Padova: nel primo pomeriggio di oggi - 3 aprile - i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giolitti per aprire una porta interna di un appartamento chiusa da un ... Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021) Brutta avventura ma a lieto fine a Padova: nel primo pomeriggio di oggi - 3 aprile - idelsono intervenuti in via Giolitti per aprire una porta interna di un appartamento chiusa da un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bambino messicano di 9 anni è morto mentre tentava di attraversare il Rio Grande per entrare in territorio ameri… - emergency_ong : ?? 38 persone, tra cui 7 donne e 14 minori tutti con meno di 10 anni e uno di soli 4 mesi sono state soccorse in mar… - parkinglov : un bimbo di 3 anni emozionato e sorpreso con due giochini in mano appena regalati sto lacrimando non ce la faccio p… - JanoSavina : @Peppe_Salines 30 anni... l’ottimismo è il sale della vita. Fratello ???? io ho 52 anni e ricordo ruberie che ero un… - infoitinterno : Bimbo guerriero: a 3 anni sconfigge un’infiammazione al cuore da sindrome post Covid -