Basta aggressioni alle forze dell’ordine! Voi da che parte state? (Di sabato 3 aprile 2021) Pare che sia all’ordine del giorno che appartenenti delle forze dell’ordine vengano aggrediti mentre svolgono il loro lavoro, mentre operano al servizio della gente per tutelare sicurezza e offrire protezione. Quotidianamente si leggono notizie di cronaca sconvolgenti, come quelle in primo piano a Catanzaro, dove due agenti della Polizia sono rimasti feriti in servizio. Ma non solo, anche a Forlì, un nigeriano in regola col soggiorno ma con precedenti, è stato arrestato dagli agenti delle volanti per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, arrivando sino a Napoli dove un immigrato non solo rapina una donna, ma i poliziotti lo fermano e vengono aggrediti a calci e pugni da lui e da altri immigrati in gruppo. C’è davvero da rimanere allibiti e da incazzarsi con un sistema che non funziona, che dovrebbe tutelare e proteggere chi ogni giorno si ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 3 aprile 2021) Pare che sia all’ordine del giorno che apnenti delledell’ordine vengano aggrediti mentre svolgono il loro lavoro, mentre operano al servizio della gente per tutelare sicurezza e offrire protezione. Quotidianamente si leggono notizie di cronaca sconvolgenti, come quelle in primo piano a Catanzaro, dove due agenti della Polizia sono rimasti feriti in servizio. Ma non solo, anche a Forlì, un nigeriano in regola col soggiorno ma con precedenti, è stato arrestato dagli agenti delle volanti per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, arrivando sino a Napoli dove un immigrato non solo rapina una donna, ma i poliziotti lo fermano e vengono aggrediti a calci e pugni da lui e da altri immigrati in gruppo. C’è davvero da rimanere allibiti e da incazzarsi con un sistema che non funziona, che dovrebbe tutelare e proteggere chi ogni giorno si ...

Advertising

elenaricci1491 : Basta #aggressioni alle forze dell'ordine! Voi da che parte state? Di Debora Scalzo - forzearmatenews : Basta #aggressioni alle forze dell'ordine! Voi da che parte state? Di Debora Scalzo - carlokarl : RT @francescatotolo: #Repubblica: “Stati Uniti, asiatici vittime di aggressioni a New York. Biden: 'Ora basta razzismo' #Corriere: “New Yor… - gabrielanthonyp : @ieonthehil @LucaSalvati7 @leehyya @Link4Universe Io non mi sono mai permesso di fare catcalling, in compenso subis… - flaviotiravento : RT @francescatotolo: #Repubblica: “Stati Uniti, asiatici vittime di aggressioni a New York. Biden: 'Ora basta razzismo' #Corriere: “New Yor… -