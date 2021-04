Bari | accoltellato un 45enne | 17enne confessa | “Mi sono difesa | voleva ammazzare me e mia madre”

(Di sabato 3 aprile 2021) 3 aprile 2021 –. La ragazza ha raccontato di aver colpito l’uomo con il coltello per difendere se stessa e sua. Sentita in quanto persona informata sui fatti, la ragazza, che sarebbe la nipote dell’uomo, pregiudicato, ha infineto in lacrime l’accaduto.: la dinamica dell’incidente L’accoltellamento sarebbe avvenuto il 1° aprile, in via Ravanas al quartiere Libertà di. Giuseppe De Mattia, pregiudicato, colpito da una coltellata che sarebbe stata inferta da una ragazza di 17 anni, è morto nella notte al Pronto Soccorso, dove era stato portato in codice rosso. Secondo alcune fonti, la ragazza ...

Advertising

infoitinterno : Morto nella notte il pregiudicato accoltellato a Bari - TGR Puglia - infoitinterno : Accoltellato e ucciso in strada a Bari, 17enne confessa in Questura - zazoomblog : Una 17enne ha confessato lomicidio delluomo accoltellato a Bari - #17enne #confessato #lomicidio… - RoccoPetraglia1 : RT @Agenzia_Italia: Una 17enne ha confessato l'omicidio dell'uomo accoltellato a Bari - Agenzia_Italia : Una 17enne ha confessato l'omicidio dell'uomo accoltellato a Bari -

Ultime Notizie dalla rete : Bari accoltellato

Una 17enne ha confessato l'omicidio dell'uomoa ...La ragazza ha raccontato di averl'uomo per difendersi durante un litigio in strada Ha confessato stasera durante un ... ieri sera in via Ravanas al quartiere Libertà a, avrebbe ucciso ...In preda all’ira le sfregia il volto, una ragazza ancora minorenne per difendersi lo uccide, al Pm fa sapere che le sue intenzioni erano terribili Dramma nella notte dell’1 aprile a Bari ... in ...AGI - Ha confessato la 17enne barese che ieri sera ha accoltellato mortalmente il 45enne Giuseppe De Mattia, nel quartiere Libertà di Bari. La ragazza ha detto di aver difeso se stessa e la madre ...