Bambino statunitense di 7 anni accusato di stupro: gli avvocati chiedono una riforma del sistema (Di sabato 3 aprile 2021) Gli avvocati di un Bambino di soli sette anni di Brasher Falls, Census-designated place nella Contea di St. Lawrence, nello stato di New York, chiedono una riforma per aumentare l’età in cui si risulta perseguibili dalla legge. Il loro assistito presenta un’accusa molto grave: quella di stupro. Un Bambino di sette anni accusato di stupro La storia del Bambino di Brasher Falls sta facendo il giro delle testate americane. Quello che viene messo in discussione non è la gravità del gesto, ma il fatto che un Bambino così piccolo possa essere perseguibile dalla legge. Molti hanno cominciato a domandarsi se è giusto che i bambini possano essere trattati alla stregua degli adulti. ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 3 aprile 2021) Glidi undi soli settedi Brasher Falls, Census-designated place nella Contea di St. Lawrence, nello stato di New York,unaper aumentare l’età in cui si risulta perseguibili dalla legge. Il loro assistito presenta un’accusa molto grave: quella di. Undi settediLa storia deldi Brasher Falls sta facendo il giro delle testate americane. Quello che viene messo in discussione non è la gravità del gesto, ma il fatto che uncosì piccolo possa essere perseguibile dalla legge. Molti hanno cominciato a domandarsi se è giusto che i bambini possano essere trattati alla stregua degli adulti. ...

