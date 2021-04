Andrea Zelletta vittima di un tentativo di furto e di un’aggressione | il racconto

(Di sabato 3 aprile 2021) IldiBrutta esperienza adin quel di Milano. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha raccontato di essere statoin pochi giorni prima di undie poi dinel quartiere in cui convive con la sua fidanzata Natalia Paragoni. Nelle sue stories l’ex L'articolo proviene da Novella 2000.

Il pubblico ha visto per la prima voltaa Uomini e Donne, quando sedeva sul trono. Alla fine del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi aveva scelto Natalia Paragoni e da quel momento i due non si sono più lasciati.e Natalia Paragoni si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne , ed è stato amore a prima vista. L' ex tronista pugliese, dopo aver sottratto la corteggiatrice a Ivan Gonzalez, ...Andrea Zelletta ha raccontato due diversi episodi di cui è stato vittima negli ultimi giorni: un tentativo di furto e un'aggressione ...Andrea Zelletta, reduce dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip, pensa ad allargare la famiglia con la sua Natalia Paragoni. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono conosciuti nello studio di ...