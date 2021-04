Viet Thanh Nguyen e la vergogna dimenticata dei boat people vietnamiti

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 aprile 2021) Riconosco il rischio di un Ego arroventato che vuole parlare di sé ma, volendo scrivere di un altro capolavoro di, “Il militante”, pubblicato da Neri Pozza dopo lo strepitoso “Il simpatizzante”, non riesco a trattenere l’impudico impulso a parlare di me e di una svolta emotiva che, nel 1979, ha scardinato la mia identità politica ed esistenziale.era infatti all’epoca un bambino dei, di quella povera gente delnam che fuggiva disperatamente su barconi, chiatte e imbarcazioni di fortuna per salvarsi dalla ferocia dei nuovi aguzzini che sui loro stendardi portavano l’icona di Ho Chi Minh. L’immagine di queifu per me un colpo doloroso, la ...