Vaccino, in Basilicata superate le centomila somministrazioni (Di venerdì 2 aprile 2021) POTENZA – Sono partiti oggi a Potenza e a Matera i vaccini alle persone con sindrome di down e ai loro accompagnatori. La somministrazione si stanno effettuando nelle tendostrutture del Qatar nei pressi degli ospedali dei due capoluoghi, San Carlo e Madonna delle Grazie. Per quanto riguarda Potenza l'azienda sanitaria locale fa sapere che chi non ha potuto recarsi questa mattina potrà recuperare la vaccinazione domani dalle 9 alle ore 13:30 recandosi al polo Asp di via della Fisica.Intanto in un tweet il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, che in mattinata ha fatto visita alla tenda del Qatar di Potenza, ha annunciato che sono state superate le centomila somministrazioni su tutto il territorio lucano. Da martedì 6 aprile sarà invece attiva la piattaforma di Poste italiane per la prenotazione del vaccino per le categorie fragili: secondo un calcolo della Regione saranno interessati 50mila lucani.

