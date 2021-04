Uno youtuber usa l' intelligenza artificiale per salutare i cani dei vicini ed è qualcosa di geniale

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 2 aprile 2021) Avete presente quelle foto di gattini (anzi, gattyni) che prendono 10.000 like sui social in un battibaleno? Ryan,americano, un giorno ha letto online che guardare foto die gatti ha un effetto benefico sulla depressione, perché alza i livelli di dopamina e serotonina. Sul suo canale, che si chiama Ryan Calm Down, il giovaneha voluto condividere (molto ironicamente, lo avrete già capito) questa sua fantastica scoperta. Si è anche chiesto: posso risolvere i miei problemi di bassi livelli di serotonina con un'alimentazione corretta e un po' di esercizio? Ma perché mai, si è risposto, quando dalla finestra posso guardare iche passano insieme ai loro padroni quando vanno a passeggio? Il problema è, come fare a sapere quando sta passando un cane? Non è che uno può stare perennemente ...