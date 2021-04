Treno deragliato: un problema sui binari, è una strage (Di venerdì 2 aprile 2021) Una notizia terribile arriva da Taiwan, dove un Treno ha deragliato all’imbocco di un tunnel. Si è consumata una vera e propria strage. Treno deragliato (Google Images)Quella che si è consumata durante la notte a Taiwan è una vera e propria strage. Un Treno, infatti, è deragliato in un tunnel contorcendosi su sé stesso. Il tutto si sarebbe consumato alle 9:30 ora locale (3:30 in Italia). Sono ore davvero febbrili nella zona dove è avvenuto l’incidente. I soccorritori, infatti, stanno cercando di raggiungere quelle carrozze rimaste incastrate nella galleria. Al momento il bilancio è davvero terribile. Si parla di circa 40 morti e 60 feriti gravi, ma i numeri potrebbero crescere nelle prossime ore. A quanto pare 4 vagoni sarebbero ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 aprile 2021) Una notizia terribile arriva da Taiwan, dove unhaall’imbocco di un tunnel. Si è consumata una vera e propria(Google Images)Quella che si è consumata durante la notte a Taiwan è una vera e propria. Un, infatti, èin un tunnel contorcendosi su sé stesso. Il tutto si sarebbe consumato alle 9:30 ora locale (3:30 in Italia). Sono ore davvero febbrili nella zona dove è avvenuto l’incidente. I soccorritori, infatti, stanno cercando di raggiungere quelle carrozze rimaste incastrate nella galleria. Al momento il bilancio è davvero terribile. Si parla di circa 40 morti e 60 feriti gravi, ma i numeri potrebbero crescere nelle prossime ore. A quanto pare 4 vagoni sarebbero ...

