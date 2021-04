Terra dei Fuochi | “Action day” a Caserta e Caivano | sequestri e denunce

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un “day” interforze è stato effettuato nei comuni di. L’operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali, è stata disposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “dei”. In azione 27 equipaggi delle forze dell’ordine, dell’Esercito, delle Polizie locali, con il supporto del personale di Asl e Arpac. Nel corso dell’operazione sono state controllate sei aziende, tre delle quali sequestrate per gestione illecita di rifiuti; tre le persone denunciate per reati ambientali e utilizzo di manodopera in nero; sono state inoltre sequestrate aree per complessivi sei ...