Simona Moraci: «La scuola salva i bambini a rischio» (Di venerdì 2 aprile 2021) Il primo giorno è il più disastroso: i ragazzi le scagliano addosso bottigliette d’acqua, rigorosamente piene, e se non ci fosse un collega a salvarla, si farebbe male. Eppure Sonia non demorde: conosce le scuole dei quartieri a rischio, ha scelto di insegnare proprio in quelle. In Duecento giorni di tempesta (Marlin editore), Simona Moraci, ex giornalista ma da anni docente di Lettere alle medie, racconta la sua esperienza mettendo insieme le scuole dove ha insegnato e insegna: tutte in periferia, a Messina e a Catania, dove ora è prof di ruolo al quartiere S. Cristoforo. Leggi anche › Dispersione scolastica: un film sui sogni spezzati dei ragazzini di Palermo La prima volta l’impatto è forte», racconta. «Sono ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 aprile 2021) Il primo giorno è il più disastroso: i ragazzi le scagliano addosso bottigliette d’acqua, rigorosamente piene, e se non ci fosse un collega arla, si farebbe male. Eppure Sonia non demorde: conosce le scuole dei quartieri a, ha scelto di insegnare proprio in quelle. In Duecento giorni di tempesta (Marlin editore),, ex giornalista ma da anni docente di Lettere alle medie, racconta la sua esperienza mettendo insieme le scuole dove ha insegnato e insegna: tutte in periferia, a Messina e a Catania, dove ora è prof di ruolo al quartiere S. Cristoforo. Leggi anche › Dispersione scolastica: un film sui sogni spezzati dei ragazzini di Palermo La prima volta l’impatto è forte», racconta. «Sono ...

Advertising

MarlinEditore : Incontro con Simona Moraci: 'Duecento giorni di tempesta' - MarlinEditore : Secondo teaser del romanzo 'Duecento giorni di tempesta' di Simona Moraci, Marlin editore, nelle librerie e store o… - adriansalter315 : RT @MarlinEditore: Gli editori Tommaso e Sante Avagliano e l'autrice Simona Moraci ringraziano l'artista Emilio Gianni per la splendida cop… - MarlinEditore : Gli editori Tommaso e Sante Avagliano e l'autrice Simona Moraci ringraziano l'artista Emilio Gianni per la splendid… - MarlinEditore : 'Duecento giorni di tempesta' di Simona Moraci: il primo teaser del romanzo da oggi nelle librerie e store on line… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Moraci Il 27 febbraio la Maratona per l'Europa ... Presidente Women Talent System/Congreso Mujeres Alta Ponencia Simona Mosco , Associazione ... "I giovani/le giovani della Next Generation" Francesca Moraci , Comitato Scientifico Stati generali Donne, ...

Simona Moraci: «La scuola salva i bambini a rischio» Io Donna “Duecento giorni di tempesta” e una prof a scuola “Duecento giorni di tempesta” non è solo il titolo ma anche il tempo vissuto dalla protagonista e io narrante, del terzo romanzo di Simona Moraci, nelle librerie e on line da ieri e pubblicato dalla c ...

“Duecento giorni di tempesta”, da domani in libreria il nuovo libro di Simona Moraci Dal 31 marzo sarà in libreria e sugli store online “Duecento giorni di tempesta” il terzo romanzo della messinese Simona Moraci, pubblicato da Marlin editore per Tommaso e Sante Avagliano. “In primo ...

... Presidente Women Talent System/Congreso Mujeres Alta PonenciaMosco , Associazione ... "I giovani/le giovani della Next Generation" Francesca, Comitato Scientifico Stati generali Donne, ...“Duecento giorni di tempesta” non è solo il titolo ma anche il tempo vissuto dalla protagonista e io narrante, del terzo romanzo di Simona Moraci, nelle librerie e on line da ieri e pubblicato dalla c ...Dal 31 marzo sarà in libreria e sugli store online “Duecento giorni di tempesta” il terzo romanzo della messinese Simona Moraci, pubblicato da Marlin editore per Tommaso e Sante Avagliano. “In primo ...